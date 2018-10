. Stamattina, intorno alle 8, lo schianto in cui è rimasta ferita una ragazza di vent'anni, investita da un'auto in via Gaetano Lodato, dalle parti dell'ospedale Civico.la giovane ha riportato ferite alle gambe. Sul posto la pattuglia dell'Infortunistica per accertare la dinamica dello scontro. Nelle ultime ventiquattro ore altri due gravi incidenti nel capoluogo.. Il ragazzo è stato trasportato dai sanitari del 118 a Villa Sofia, con codice rosso. E' in prognosi riservata una donna di 82 anni, che ha perso il controllo della sua macchina ed è finita contro i mezzi in sosta, in via Altarello. E' stata ricoverata al Civico, dove le sue condizioni vengono ritenute molto gravi.