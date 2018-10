Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il decreto dellaè diventato realtà. Uncome lo hanno definito molti osservatori, che è riuscito (alla fine) a mettere d'accordo la Lega e il Movimento 5 stelle, dopo le fibrillazioni di giovedì scorso. Ecco cosa comporta.. Come già previsto nella prima bozza del testo,, di importo inferiore ai mille euro, ricevute fra il 2000 e il 2010. Rientrano nel provvedimento anche bolli auto e multe. Discorso diverso per le altre cartelle non riscosse: per chi è in difficoltà economiche, nell'ambito del, vengono istituite tre aliquote sul debito totale, del 6%, del 10% e del 25%, stabilite dall'Isee. Secondo quanto chiarito dal sottosegretario alle Infrastrutture, il leghista Armando Siri, quest'ultima misura - ancora in stato embrionale - verrà sviluppata completamente durante il percorso parlamentare della manovra finanziaria.. Per i debiti che non rientrano nei precedenti parametri,, senza incorrere in interessi e sanzioni. Per chi ha già aderito alle precedenti forme di rateizzazione, sarà possibile usufruire di questa nuova misura a partire dal 2019, continuando a seguire il sistema già in vigore, soltanto per le rate del 2018.. Potranno usufruire dell'agevolazione soltanto coloro che hanno comunque presentato una dichiarazione dei redditi e l'integrazione non dovrà aumentare il tetto del reddito dichiarato di oltre il 30%. Il limite all'integrazione è fissato a 100mila euro. Sui redditi emersi, la tassa da pagare sarà pari al 20% degli stessi.per chi fa riciclaggio o autoriciclaggio. Non potranno essere "scudate" nemmeno le due imposte che si versano sugli immobili e sui capitali tenuti all'estero.. I contenziosi tra cittadini e fisco potranno essere risolti senza sanzioni né interessi. In caso di vittoria in primo grado, i contribuenti saranno tenuti a pagare solo il 50% della cifra non dichiarata. La soglia si abbassa al 20% e si spalma su 5 anni, qualora la vittoria arrivasse in secondo grado.. L'ultima misura riguarda i cittadini che, a seguito di un controllo, hanno ricevuto verbali di contestazione, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione. Per loro, sarà possibile sanare il debito senza interessi, presentando la dichiarazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.