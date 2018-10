CANICATTI' (AGRIGENTO) - Una coppia di coniugi è stata rapinata al rientro a casa, a Canicattì, da malviventi con il volto travisato, che hanno costretto marito e moglie ed entrare in casa sotto la minaccia delle armi e si sono impossessati denaro e di oggetti di valore. Prima di andare via uno dei banditi ha colpito alla testa la donna, che forse aveva accennato ad una reazione, che è stata poi rinchiusa in uno sgabuzzino insieme con il marito. L'allarme è stato dato quando i due sono riusciti a liberarsi.(ANSA).