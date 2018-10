e poi bruciato. Sono stati condannati a trent'anni il primo e a 27 anni e quattro mesi il secondo. Zito, 32 anni, fruttivendolo del rione Falsomiele, fu freddato il 18 dicembre del 2012 con un colpo di pistola alla testa, esploso mentre era seduto o inginocchiato. Il corpo venne ritrovato distrutto dalle fiamme in contrada Spedalotto Valdina, a Santa Flavia. Carmelo Ferrara, imputato per favoreggiamento, è stato condannato a 4 anni, uno in meno del giudizio di primo grado..

In carcere c'era finito tre volte fra il 2008 e il 2010 per spaccio di droga, ricettazione e rapina. Libero grazie all'indulto non aveva perso tempo per rimettersi nel giro della criminalità. La moglie, Rosa Ancilio, parte civile al processo con l'assistenza dell'avvocato Monica Genovese, sapeva tutto: “Aveva avuto contrasti con Mazzara per il controllo dello spaccio. Mazzara si voleva appropriare della piazza. Me lo ha raccontato mio marito. Dopo la sua morte se l'è presa questo Mazzara”. “Sono stati loro, se lo sono venduti”, aveva riferito la donna, ripetendo quando detto poche ore dopo il ritrovamento del cadavere. Mentre il corpo del marito era all'obitorio del Policlinico, Anaclio si avvicinò a Pietro Mazzara che “era lì con un gruppo di amici” e lo prese a schiaffi: “Perché non lo dici che sei stato tu l'ultimo a vedere mio marito”. In aula aggiunse: “Io l'ho schiaffeggiato, ho saputo che era stato con lui fino all'ultimo, era uno de suoi amici. Lo so, sono stati loro. Ero a casa e lui non tornava. Avvertiva sempre. Lo abbiamo cercato tutta la notte. Poi, ho saputo che aveva preso fuoco la baracca”.