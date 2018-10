Incontro a Palazzo Steri: 'Il valore delle vaccinazioni. One Day, One Focus: Ending Polio'. Interverranno: Pietro Attanasio, Delegato Distrettuale Prevenzione e Cura delle Malattie, Antonio Cascio, Professore Ordinario di Malattie Infettive, UNIPA, Anna Maria Puglia, Professore Ordinario di Microbiologia, Presidente del Consiglio Scientifico di Ateneo, UNIPA. A 30 anni dalla 'Global Polio Iniziative', una tavola rotonda sui progressi ottenuti dal Rotary nell'eradicazione della polio e del valore e sicurezza dei vaccini. L’incontro divulgativo, aperto alla cittadinanza, è organizzato in interclub con i R.C. Palermo Ovest, Palermo Nord, Palermo Monreale, Palermo Sud, Palermo Agorà, Costa Gaia, Bagheria, Palermo Mediterranea, Termini Imerese, Palermo Mondello, Palermo Montepellegrino.