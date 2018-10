Erano stati cosparsi di colla, in modo da non permettere l'apertura dell'attività commerciale.La titolare ha immediatamente lanciato l'allarme alla polizia, giunta sul posto nel giro di pochi minuti. Gli agenti hanno quindi accertato che i lucchetti della saracinesca erano stati bloccati con dell'attak: chi è entrato in azione lo ha fatto probabilmente stanotte, ma al vaglio ci sono i video delle telecamere della zona che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.Gli investigatori non escludono che dietro al gesto ci sia l'ombra del racket: quello della colla sui lucchetti è infatti, ancora oggi, uno dei metodi più utilizzati dagli esattori del pizzo per ribadire la propria presenza sul territorio.Anche in quel caso era stata avvisata la polizia.