. Apre l’open call di Anffas Sicilia, l’associazione dei familiari delle persone con disabilità, per difendere il diritto allo studio degli studenti con disabilità siciliani tramite testimonianze e denunce sociali.: l'onlus invita a segnalare difficoltà in qualsiasi ambito dell'assistenza scolastica – “ma anche buone prassi”, si legge in un comunicato –. I disservizi potranno essere segnalati tramite email, all’indirizzo lascuoladitutti@anffasicilia.it, o compilando un breve questionario.: recentemente il vicepresidente di Anffas Sicilia, Antonio Costanza, ha sottolineato come i disagi degli alunni disabili siano diffusi a macchia di leopardo e non secondo precisi criteri territoriali o economici. “In molti territori della Sicilia – scrive Costanza su Facebook – com’è noto la situazione è meno chiara. Abbiamo bisogno di ‘fotografie dall’interno’ (oltre che istituzionali) per meglio capire e monitorare, caso per caso, cosa sta accadendo”. Live Sicilia aveva anche incontrato la mamma di una ragazza disabile per raccogliere la sua testimonianza, tra alcuni servizi assistenziali scolastici forniti a intermittenza e altri totalmente assenti o inadeguati.: prima lo sciopero della fame di Costanza, interrotto nei primi giorni del mese, poi una serie di riunioni tecniche e di iniziative sociali in giro per l’Isola. “Abbiamo discusso e affrontato il tema dei servizi in favore degli alunni con disabilità di Palermo e provincia – scrive sui social Costanza commentando un incontro ‘interforze’ all’Area Metropolitana di Palermo – Le criticità sono tante e le preoccupazioni pure, tuttavia siamo soddisfatti del confronto e dei lavori di oggi e credo si siano raggiunti importanti risultati sia per i prossimi mesi che per il prossimo anno scolastico”.