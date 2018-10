PALERMO - La Cub, Confederazioni unitaria di base, venerdì 26 ottobre sciopererà anche a Palermo oltre che a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Taranto. La protesta nel capoluogo partirà alle 9.30 da Piazza Vittorio Veneto, ossia dalla Statua. “Le parole d’ordine del corteo saranno incentrate sulla necessità, ormai inderogabile, di garantire a tutti servizi sociali e un reddito adeguato per una qualità di vita dignitosa – spiegano dal sindacato - L’accesso al reddito, ai servizi alle persone e alle famiglie, al lavoro stabile deve essere garantito a tutti, e tutti i livelli istituzionali devono contribuire per renderli possibili. Il corteo raggiungerà l’Assessorato Regionale alle Politiche del lavoro e della Famiglia per porre al centro dell’attenzione le condizioni di povertà in cui versa una parte sempre più consistente di cittadini”. “Porremo all’attenzione delle istituzioni-dice il Segretario Regionale della Cub Maurizio Bongiovanni- i temi del reddito e la difficoltà di accesso di queste fasce sociali ai servizi essenziali, perché nessuno deve rimanere indietro”.