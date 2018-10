Chiunque volesse potrà contribuire al progetto, donando dei giochi, un libro, oppure un Pupo di zucchero, simbolo per eccellenza della Festa dei Morti.

L’iniziativa, infatti, si concluderà giovedì 1 novembre alle 12, con la consegna dei giochi raccolti all’Associazione presso la sede di via Cesare Cantù n. 1 alla Zisa, dove saranno ringraziati tutti i partecipanti, associazioni e privati che stanno aderendo per la generosità dimostrata. Il centro di raccolta per chiunque volesse effettuare donazioni è il Consolato Onorario della Repubblica di Capo Verde a Palermo, che si trova in via Selinunte 1.

Inoltre sarà presente anche il dirigente scolastico della scuola Antonio Ugo, Riccardo Ganazzoli. Difatti l’iniziativa è pensata quale segno di solidarietà alla scuola, al dirigente scolastico e al corpo docenti per lo spirito di solidarietà che li guida e che il Consolato condivide pienamente.

PALERMO - Il Consolato Onorario della Repubblica di Capo Verde a Palermo sta curando un’iniziativa benefica che ha ad oggetto una raccolta di giocattoli da destinare a favore dell’associazione Culturale “La Casa di tutte le genti” che svolge attività di volontariato nel quartiere della Zisa di Palermo. I volontari dell’associazione ogni mattina si fanno carico di gestire bimbi di famiglie comunitarie ed extracomunitarie che non hanno la possibilità di pagare un asilo o che non sono rientrati nei posti disponibili degli asili pubblici."Sono stati invitati ad intervenire a questo momento di condivisione – spiega il console onorario Antonietta Alongi – il sindaco e l'assessore alle attività sociali Giuseppe Mattina perché in questo periodo di gravi episodi di intolleranza la loro partecipazione serva a rendere vivo il concetto espresso sempre dal Sindaco che 'Palermo è una città che non conosce immigrati ma solo cittadini palermitani'".