'Brutte notizie' per i fumatori e per gli amanti del gioco d'azzardo.. Il governo giallo-verde ha infatti disposto un aumento della tassazione - con conseguente aumento dei prezzi - per questi due "servizi". Nella stangata non saranno coinvolte soltanto le sigarette, ma anche i sigari e il tabacco trinciato.I rincari sono apparsi in una nuova versione della manovra finanziaria, datata 23 ottobre: saranno uno dei settantatré articoli della prossima legge di bilancio e i soldi ricavati