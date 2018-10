"E' stato accertato - spiegano dalla polizia stradale - che si trattava di soste non dovute ad auto in panne o a guasti, quindi non di emergenza e ingiustificate. Contemporaneamente sono stati decurtati 196 punti".

Ma i controlli effettuati dalla Polstrada sono stati scrupolosi e hanno fatto già scattare, in tutto, 144 multe, con la decurtazione di 269 punti in totale dalle patenti. Sono venute a galla, infatti, ulteriori irregolarità, dalla mancata revisione all'assenza di assicurazione. Insomma, gli automobilisti finiti nel mirino hanno tentato di risparmiare sul parcheggio, ma alla fine dovranno sborsare centinaia di euro per i verbali, che non mancano nemmeno all'interno dello scalo dove a vigilare è la polizia municipale.

Sono almeno cento al giorno, compresi quelli scattati nei confronti di chi "sfora" il quarto d'ora previsto dal sistema di sosta breve "Kiss and Fly". Un meccanismo che permette all'utente di parcheggiare la propria auto senza dover sborsare un centesimo, a patto che entro quindici minuti vada via. Il tempo di salutare parenti o amici in arrivo o in partenza, insomma.

Un'abitudine pericolosa che ha già provocato un incidente tra tre mezzi nei mesi estivi e che continua a mettere a rischio gli automobilisti che percorrono la bretella dell'A29 che conduce all'aeroporto di Punta Raisi.Decine le multe elevate agli automobilisti colti sul fatto: nel dettaglio, si tratta di novantotto infrazioni rilevate per la sosta sulla corsia di emergenza., la società che gestisce i servizi aeroportuali - che si trova di fronte alla palazzina direzionale. Le tre aree di parcheggio sono la P2 “Terminal”, a cinquanta metri dallo scalo con la tariffa di tre euro all'ora; il nuovo parcheggio P1 “Lunga Sosta”, distante cinquecento metri dall’aerostazione (otto euro fino a dodici ore o tredici euro al giorno) e il parcheggio P3 “Low Cost”, distante circa seicento metri dall’aerostazione (sette euro fino a dodici ore, dieci per un giorno).- sottolineano - è comunque consentito sostare per quindici minuti gratuitamente. A breve - concludono - sarà anche possibile prenotare on line e l'utente potrà usufruire di una tariffa ulteriormente scontata grazie al nuovo servizio".