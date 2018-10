attorno all'una della notte scorsa a Ghedi, nella Bassa bresciana, sulla strada che conduce a Montichiari, la provinciale 668.

Perde il controllo dell'auto durante un sorpasso e finisce nel canale che corre parallelo alla strada. Per i due occupanti del veicolo non c'è stato scampo: sono morti pochi minuti dopo l'incidente. Si tratta, stando alle prime informazioni, di un uomo e una donna sulla trentina.L'incidente è avvenutoSul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Al vaglio degli inquirenti la dinamica per stabilire come mai il conducente della vettura non sia riuscito a rientrare sulla corsia di marcia dopo il sorpasso.