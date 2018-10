Hanno percorso migliaia di chilometri per riscoprire le loro origini, intrecciare rapporti nuovi e tornare a casa con un bagaglio di conoscenze ed esperienze che mai dimenticheranno. Si è svolto il 17 ottobre, a Rometta e Saponara, due piccoli borghi nel Messinese, il tour di una numerosa famiglia di italo americani, organizzato da Rosario Turrisi, nell’ambito dell’iniziativa “Roots ‘n Tours”, con il supporto delle due amministrazioni comunali.La famiglia, che ha origini siciliane, ha avuto così la possibilità di tornare nei luoghi dove avevano messo radici i bisnonni. In 10 hanno partecipato a questa esperienza. Amanda Rantuccio, Responsabile Marketing Communication di Apple, è arrivata in Sicilia insieme ai suoi genitori, zii e cugini, per visitare Rometta e Saponara, lì dove abitavano i suoi bisnonni paterni, Giovanni Rantuccio e Angela Bonanno.Il tour è partito da Rometta, dove il sindaco Nicola Merlino e una delegazione hanno accolto la famiglia, che ha poi ricevuto una targa e l’albero genealogico del ramo Rantuccio. In seguito il gruppo si è spostato a Sant’Andrea, lì dove nacque il bisnonno di Amanda, Giovanni Rantuccio. Tra i momenti salienti l’incontro con gli artigiani di Rometta, che hanno mostrato zampogne e cesti in vimini, e il pranzo alla trattoria “Sottocastello”, a base di prodotti locali.Nel pomeriggio il viaggio è proseguito a Saponara, paese natale di Angela Bonanno, bisnonna di Amanda. Anche qui, tra musiche tipiche e balli di gruppo, il sindaco Fabio Vinci ha accolto la famiglia e ha letto un discorso di benvenuto ricordando i tanti emigrati che nei secoli hanno lasciato Saponara. Nella sala consiliare gli ospiti hanno ricevuto una targa ricordo e l'albero genealogico del ramo Bonanno.Un’esperienza unica che rientra nella grande iniziativa “Roots ‘n Tours”, a respiro internazionale, ideata da Rosario Turrrisi con il supporto di Giovanni De Carli e che si propone di rilanciare e valorizzare il turismo nei territori verdi e incontaminati della Sicilia, avendo come leva il “turismo di radice” e il fare sistema. Un progetto che “Roots ‘n Tours” svolge in cooperazione e sintonia con le amministrazioni comunali e i soggetti privati, con lo scopo di valorizzare i territori minori, il patrimonio culturale, le eccellenze e la storia.“Roots ‘n Tours” ha elaborato un vero e proprio format di valorizzazione dei territori minori attraverso il “viaggio per le radici” per oriundi italiani che vivono all’estero. I mercati di riferimento sono i paesi dove è stata massiccia l’emigrazione a partire dalla fine dell’Ottocento proseguita fino ai primi del Novecento. Altri "viaggi per le radici" si sono svolti in altre aree della Sicilia come Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Piana Degli Albanesi e Borgetto, organizzati e diretti esclusivamente da Rosario Turrisi.