E’ così che in un magazzino esterno, vicino all'abitazione di campagna, sono state trovate ottanta piante in fase vegetativa di cannabis “autofiorente”, alte circa ottanta centimetri, mentre altre 88 erano appese ad una corda e in fase di essiccazione. Inoltre, nascosto in un contenitore in plastica è stata trovata la droga già essiccata, per un totale di settecento grammi.

ricreare il clima caldo umido che favorisse la crescita delle piante, c'era pure un complesso sistema di ventilazione, riscaldamento e illuminazione. Infine, a riprova di quanto la produzione fosse continua ed ininterrotta, sono stati rinvenuti diversi fusti di fertilizzante e, soprattutto, le costose lampade ad ultravioletti, fondamentali per una rapida crescita “

.

In un magazzino vicino alla sua abitazione aveva realizzato una vera e propria serra indoor un pregiudicato di Partinico, finito in arresto dopo il blitz dei poliziotti del commissariato di Partinico.Il locale in cui è stata scoperta la coltivazione, infatti, era allacciato abusivamente all'impianto pubblico, tramite due sistemi realizzati artigianalmente: il primo composto da un cavo elettrico in rame collegato in direttamente alla rete di distribuzione, il secondo caratterizzato invece dalla presenza di un cavo che alimentava parte del sistema di illuminazione dell’abitazione.indoor”