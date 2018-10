PALERMO- "Amici ed accoliti di ex ministri, di ex potenti, di ex in generale sappiano che nella Lega non c'è e non ci sarà spazio. Ascari in cerca di casa. La Lega non è casa vostra. Liberiamo la Sicilia". Lo affermano in una nota Igor Gelarda, responsabile enti locali Lega Sicilia e altri dirigenti del partito di Salvini.

"Alcune delle roccaforti di questo sistema che ha affossato la nostra isola sono nell'agrigentino. Che ha avuto un esponente di altissimo consenso politico come Angelino Alfano, e che ha assistito alla nascita della sua incredibile creatura chiamata Nuovo Centro Destra - aggiungono - una forza ufficialmente scomparsa, ma che ancora ha raminghi specialmente nella parte meridionale dell'isola. Numerosi personaggi in cerca di nuova collocazione, la maggior parte dei quali nulla ha fatto per la Sicilia e che nulla farebbe neanche adesso, a prescindere dal partito di appartenenza. Ovviamente la prima vittima di questo sistema è stato proprio il popolo agrigentino, che adesso va liberato da questa classe politica ascara". che ha affossato la nostra isola sono nell'agrigentino. Che ha avuto un esponente di altissimo consenso politico come Angelino Alfano, e che ha assistito alla nascita della sua incredibile creatura chiamata Nuovo Centro Destra - aggiungono - una forza ufficialmente scomparsa, ma che ancora ha raminghi specialmente nella parte meridionale dell'isola. Numerosi personaggi in cerca di nuova collocazione, la maggior parte dei quali nulla ha fatto per la Sicilia e che nulla farebbe neanche adesso, a prescindere dal partito di appartenenza. Ovviamente la prima vittima di questo sistema è stato proprio il popolo agrigentino, che adesso va liberato da questa classe politica ascara".

"La Lega ripulirà la Sicilia dai sistemi clientelari - proseguono - nella Lega non c'è spazio per i traditori della Sicilia. Saremo garanti affinché chiunque con le sue opere e le sue omissioni si sia reso complice del degrado nel quale viviamo oggi in Sicilia, non possa più svolgere incarichi pubblici con i colori della Lega". (ANSA).