PALERMO - #lascuoladitutti. Con questo hasthag prende il via l’ open call di Anffas Sicilia (l’associazione dei familiari delle persone con disabilità), per difendere il diritto allo studio degli studenti con disabilità siciliani. Grazie a questa iniziativa, è possibile inviare le proprie segnalazioni su eventuali disservizi (ma anche buone prassi!) delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la Sicilia e, in particolare, sulla mancata o insufficiente presenza di insegnati di sostegno, assistenza all’autonomia e comunicazione (ASACOM);, assistenza igienico-personale e servizio trasporto.