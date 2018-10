Le organizzazioni chiedono anche al sindaco Orlando di velocizzare gli interventi e di seguire la vertenza: “Nessun posto di lavoro può andare perso. Si deve porre fine ad anni di ingiusto precariato che penalizzano i lavoratori e che hanno garantito e garantiscono un contributo notevole al funzionamento della macchina amministrativa. Il trascorrere del tempo senza stabilizzazione scatena una grande angoscia”.

Cgil, Csa e Uil annunciano da domani un sit-in permanente a piazza Pretoria per chiedere soluzioni alla vicenda dei 603 dipendenti ex “Palermo Lavoro” che da anni, con categoria C e D, sono in forza a Palazzo delle Aquile: ruoli spesso imprescindibili, ma ormai in scadenza.della Corte dei Conti e dal Collegio dei revisori sui Bilanci 2016 e 2017, non fa altro che accentuare la generale criticità manifestata dagli ispettori del Ministero dell’Economia, mettendo in seria discussione la proroga dei contratti in scadenza, oltre che il percorso di stabilizzazione sancito per legge”. Il punto è che la proroga dei contratti è un punto interrogativo, e i primi scadono a dicembre, così come la stabilizzazione per la quale servirebbe una nuova legge speciale.di stabilizzazione e che la recente rimodulazione non ha eliminato gli ostacoli esistenti, si pone il problema di trovare una volta per tutte la strada per definire la stabilizzazione dei lavoratori del comune di Palermo”. Un appello che riguarda, come detto, i 603 ex Palermo Lavoro ma anche i 53 ex articolo 23. “Il governo nazionale deve riconoscere l’unicità della situazione palermitana – scrivono Cgil, Csa e Uil - e in sinergia con il comune di Palermo risolvere il problema senza dare adito a speculazioni di ogni tipo sulla pelle degli incolpevoli lavoratori”.