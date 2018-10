I due nominativi approvati oggi dalla giunta che si è riunita a Catania sono quelli del commercialistae dell'avvocato. I due nomi si aggiungono a quelli di Vito Branca, che aveva avuto il via libera in commissione, a differenza di Massimo Giaconia e Gaetana Palermo impallinati dalle opposizioni il 25 settembre scorso. Ora anche queste nomine dovranno passare dalla commissione Affari Istituzionali dell'Ars affinché la partecipata, acefala da mesi, possa tornare ad avere una governance nei pieni poteri., il documento di programmazione economica, presentata dall'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. Deliberati anche interventi in favore dei luoghi colpiti dal terremoto del 6 ottobre.