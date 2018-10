L'Aula infatti oggi è durata giusto il tempo di incardinare i cinque ddl esitati dalle commissioni e di sentirne i relatori. Per i parlamentari siciliani così nelle prossime settimane non mancheranno i testi su cui lavorare.

Sempre di iniziativa governativa, con relatore il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona, arriva in aula il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In mod particolare l'assemblea dovrà esaminar quei debiti non previsti che sono derivanti da tutte le sentenze esecutive in cui la Regione ha perso la causa. Poi ci sono tre disegni di legge di iniziativa parlamentare: uno in materia di parcheggi di interscambio di cui è relatrice Luisa Lantieri, un altro per l’affidamento in 'Adozione' delle aiuole e spazi verdi da parte delle amministrazioni comunali di cui è relatrice Giusi Savarino e un ultimo che riguarda lo sviluppo delle cooperative di comunità e porta la firma di Angela Foti.

L'Assemblea regionale siciliana deve discutere la proposta governativa che in aula è stata presentata dal presidente della prima Commissione Stefano Pellegrino. La Sicilia è chiamata ad adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale che prevede l’elezione di secondo livello dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane. Le elezioni non sono più fissate però come nel ddl originario per novembre ma per il prossimo febbraio.Martedì ci sarà la seduta per iniziare a discutere gli articoli e dovrebbero essere incardinati altri due ddl quello per la realizzazione di parcheggi e alla decongestione dei centri urbani a firma di Eleonora Lo Curto e il ddl per l’approvazione del bilancio consolidato della Regione per cui però il governo non ha ancora presentato il testo della proposta.