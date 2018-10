PALERMO - La Polizia di Stato ha sequestrato beni per 150 mila euro a Tommaso Catalano, 57 anni e al figlio Pietro Catalano, 36 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, su proposta del questore di Palermo. E' un ulteriore sequestro visto che lo scorso anno ne era stato emesso un altro per 600 mila euro sempre nei confronti di Tommaso Catalano, già in passato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due, che si conclusa nel 2009, ed è stato indagato detenzione di armi e stupefacenti.

I sigilli sono scattati a due immobili uno a Palermo in via dei Carrettieri, l'altro nel comune di Campofelice di Roccella e a due veicoli.