Solo per la notte di domenica dormiremo tutti un’ora in più, al mattino la luce arriverà prima, mentre perderemo qualche ora di luce al tramonto per il duplice effetto dell'ora solare e dell'accorciarsi delle ore in cui il Paese sarà illuminato dal sole. L’ora legale farà ritorno solo nell'ultimo weekend di marzo 2017.

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre tornerà l’ora solare. Alle tre bisognerà ricordarsi di portare indietro di un'ora le lancette degli orologi (gli smartphone fanno tutto da sè!).Se le cose non dovessero cambiare... Lo scorso agosto il tema dell’ora legale è stato al centro di una consultazione ufficiale della Commissione europea, conclusa con la vittoria di chi – soprattutto paesi nordici – chiede che l’ora legale venga abolita.