3) CATANIA - Piazza Università, ore 12:00 Manifestazione di protesta dei lavoratori della Multiservizi organizzata dalla Fisascat Cisl a causa del ritardo nel pagamento della mensilità di settembre 2018. Fino alle 14.

4) CATANIA - Comunità Sant'Egidio, Via Castello Ursino 4, ore 13:30 Visita del vescovo di Linz Mons. Manfred Scheuer, a capo di una delegazione della sua diocesi, rappresentanti di conventi, del governo locale, partiti politici, giornalisti ed insegnanti, per conoscere le attività in favore dei poveri e dei migranti.

5) PALERMO - Auditorum Rai, via Strasburgo 19, ore 17:45 Conferenza dal titolo "Palermo nel tempo". Un ritratto della città dagli inizi del '900 ad oggi attraverso una rievocazione che ci riporta alle antiche vie, ai negozi, agli stabilimenti balneari, alle feste popolari, agli usi e costumi della nostra città, attraverso la storia privata di alcune famiglie della borghesia palermitana.

6) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 I Subsonica firmano le copie del loro nuovo disco, "8".

7) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutta in prima nazionale "Faust ovvero Arricogghiti u filu", di Vincenzo Pirrotta. Repliche fino al 4 novembre.

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 24 ottobre in Sicilia:1) MESSINA - Municipio, sala ovale, ore 10:30 Conferenza stampa dell'Associazione nazionale consumatori associati, che illustra un esposto presentato all'Antitrust e al Ministero dello sviluppo economico in merito ai prezzi del carburante nelle Isole Eolie. 2) RAGUSA - Prefettura, ore 10:30 Inaugurazione della mostra "La Sicilia nella Grande Guerra", che rimarrà aperta fino al 26 ottobre.