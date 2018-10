oggi dai consiglieri comunali di Palermo, all’inizio della seduta di questo pomeriggio: un’iniziativa lanciata dal capogruppo del Mov139, Sandro Terrani, e indirizzata a Beppe Grillo e alle sue esternazioni al Circo Massimo su autismo e Asperger che hanno creato polemiche in tutta Italia.e a volte superiore alla media – ha detto Terrani in Aula - Non è un attacco politico, ma una considerazione che ritengo doverosa. Sono rimasto offeso, così come tanti genitori, dalle dichiarazioni di Grillo e devono esserlo anche i militanti 5 stelle. La cosa che più mi ha amareggiato è stata vedere la gente applaudire, senza che nessuno prendesse le distanze. Un leader politico deve proteggere questi ragazzi e attivare politiche per sostenerli, non prenderli in giro. Cosa sa questo signore di cosa vuol dire quando gli altri perpetrano atti di bullismo contro i nostri figli, cosa sa questo signore di cosa vuol dire girare mezza Italia per capire da che sindrome è affetto il proprio figlio, poiché pochi sono i servizi e tanta è la solitudine di noi familiari”. L’iniziativa ha visto l’adesione di tutte le forze politiche, con i consiglieri del M5s che, pur non indossando le magliette, sono comunque rimasti in piedi durante l’intervento.