Tuttavia, poiché in molti casi i pazienti avevano comunque diritto all'assistenza specialistica interamente a carico del servizio sanitario, i centri di assistenza venivano autorizzati a fornire la prestazione rilasciando la fattura ai pazienti che autorizzavano i centri a incassare i soldi al posto loro. L'unica condizione era che nei comuni interessati non ci fossero strutture pubbliche o private accreditate in grado di erogare uguali prestazioni

Ne nacque un contenzioso andato avanti per anni. Nel 2014 il Centro Medico Benessere ha deciso che i tempi dell'attesa erano scaduti e si è rivolto al giudice del Lavoro chiedendo il rimborso di 127 mila euro. Ricorso rigettato in primo grado. Ora l'appello accolto dai giudici di Palermo. La cifra, alla luce degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria, è salita a 250 mila euro, più altri sette mila di spese legali.

Il punto è capire cosa accadrà adesso visto che il Centro Medico Benessere non è l'unico a vantare crediti residui per le prestazioni erogate in forma indiretta.

