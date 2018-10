Gli agenti del nucleo controlli ambientali della polizia municipale hanno concluso ieri le procedure per la rimozione del veicolo, al cui interno sono state sorprese due persone che dormivano nell’abitacolo stracolmo di siringhe e rifiuti.

L’auto risultava sequestrata dal 2008 per la mancanza di copertura assicurativa; ora saranno notificati al proprietario i verbali per l’omessa custodia del mezzo e l’abbandono su strada, con sanzioni per un totale di oltre 2.600 euro.

Il nucleo controlli ambientali, dall’inizio dell’anno fino a settembre, ha inviato 1.833 verbali intimando l’esibizione del certificato assicurativo ai proprietari di autovetture abbandonate e ha avviato alla rottamazione 608 veicoli.

PALERMO - È stata rimossa la Renault Clio segnalata dai residenti, abbandonata davanti alla scuola “Ferrara” di via Borzì, una parallela di via Maqueda.