CARINI - E’ stato inaugurato oggi il nuovo punto INPS di Carini, ospitato negli uffici comunali del Centro Servizi della Zona industriale, in via Don Luigi Sturzo n.288. Presenti alla cerimonia il sindaco, Giuseppe Monteleone e, per l’INPS, il direttore regionale, Sergio Saltalamacchia ed il direttore provinciale di Palermo, Saverio Giunta. Il nuovo punto di informazione e consulenza sarà operativo già a partire dal prossimo 29 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Anche in questo caso, così come avviene già in città ed in alcune agenzie della provincia, è previsto il ricevimento solo previo appuntamento. Gli utenti interessati, dovranno, pertanto, telefonare al numero 091/285285 o scrivere alla casella di posta elettronica urp.palermo@inps.it, specificando che desiderano accedere al punto INPS di Carini.