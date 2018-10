PALERMO – “Design&Territori” (D&T) è il titolo della Mostra-Convegno nazionale, promossa dall’Associazione 110eLAB e dal SIMUA, che espone per 30 giorni, a Palermo, 110 progetti dei laboratori di design di 12 università italiane con 40 aziende coinvolte.L’evento ha inizio il 2 novembre alle ore 10:00 nell’Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo (Viale delle Scienze – Edificio 14) con un convegno cui interviene un cospicuo numero di docenti di design, con il Comitato Scientifico di Ferruccio Laviani, Vanni Pasca, Rodrigo Rodriquez, Dario Russo e Paolo Tamborrini. La partecipazione al convegno è valida per l’ottenimento dei Crediti Formativi Professionali per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e di un Credito Formativo Universitario per gli studenti di Architettura.La mostra a Palazzo Castrone di Santa Ninfa (corso Vittorio Emanuele 452) spazio espositivo interattivo in uno dei più rinomati edifici del XVI secolo, si inaugura il 3 novembre 2018 alle ore 18.30, con il patrocinio del Comune di Palermo e di Palermo Capitale della Cultura 2018.L'esposizione è curata da Dario Russo, Vanni Pasca e Paolo Tamborrini, l’allestimento è dell’interior designer Marta Marasà, la direzione artistica del visual designer Michele Boscarino, e rimarrà aperta fino al 3 dicembre 2018, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ingresso libero.Design&Territori è un progetto lanciato a Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018, che mette in scena una combinazione di università, imprese e professionisti, caratterizzata da progetti universitari realizzati da aziende per la commercializzazione.«Obiettivo di D&T è evidenziare il ruolo del design come sistema operativo del territorio», afferma Dario Russo. «L’intento è anche quello di offrire un confronto tra metodi, temi e progetti per presentare modelli d’innovazione e valorizzazione del Made in Italy, a beneficio sia del tessuto economico-produttivo italiano sia delle competenze culturali e progettuali che l’università forma».La mostra sarà articolata in sei temi trasversali che raccontano gli scenari del design odierno: Identità territoriale, Innovazione, Linguaggi, Nuove imprenditorie, Nuove tecnologie, Social Design. Qui, i migliori progetti universitari, provenienti da tutta l’Italia, verranno a suggerire un racconto complesso e ricco di sfaccettature.