che deve avviare il percorso congressuale. Appuntamento alle quattro e mezza, alle sei finalmente si comincia. In ritardo, come il Pd, che praticamente non si guardava allo specchio da dopo la batosta delle Politiche. C'è da decidere le date dei congressi, provinciali e regionale. E c'è anche chi quel congresso vorrebbe rinviarlo. Perché il partito non c'è più e il confronto oggi si trasformerebbe in una "guerra civile".segretario uscente, per la relazione introduttiva. Il regolamento individua le date entro le quali svolgere i congressi di circolo e provinciali, dal 15 novembre al 2 dicembre, con primarie per l'elezione del segretario regionale il 16 dicembre. Entro il 12 novembre vanno presentate le candidature. Questa la proposta di regolamento presentata da Raciti., con cui e’ stato sospeso il rapporto di lavoro, un "problema di dignità politica" che va affrontato e risolto, dice Raciti che invita tutti gli eletti a dare disponibilità a risolvere il problema. Sarà solo il primo di una serie di riferimenti al tema dei soldi che mancano. In particolare a quelli non versati dagli eletti dem., prima ringrazia Fausto Raciti per il suo lavoro da segretario. Poi fa notare come la bozza di regolamento appaia solo adesso:Non abbiamo sedi, non abbiamo un tesoriere che si e’ dimesso, non abbiamo un'anagrafe degli iscritti”. Napoli ricorda i veleni e le accuse degli ultimi anni: “Con questo clima noi non faremo un congresso, faremo una guerra civile”. Napoli allora chiede di rinviare il congresso, nominare un organismo collegiale di reggenza per incollare i cocci.: “Lo dico brutalmente: io penso che oggi il partito debba decidere di rinviare l'elezione dei suoi dirigenti a dopo il congresso nazionale. Il Pd non esiste più” , aggiunge Cracolici al culmine di un lungo e appassionato intervento. "Una sola cosa non possiamo fare: rinviare il problema", obiettadei Partigiani Dem. E: "Il Pd è ormai marginale. E allora rinviare il congresso sarebbe un errore", dice l'ex deputato.