PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 25 ottobre in Sicilia:1) CATANIA - Università, Palazzo centrale aula magna, ore 11:00 Presentazione della seconda edizione del Samsung Innovation Camp. Partecipano, tra gli altri, la Corporate Citizenship Specialist di Samsung Electronics Italia Ji Sun Yu e la Unit Manager di Randstad Italia Domiziana Murabito.2) PALERMO - Palazzo Butera, ore 09:00 Conferenza stampa di presentazione del "Monte Catalfano day", iniziativa organizzata dal Wwf Sicilia Nord Occidentale.3) VITTORIA (RG) - Teatro Vittoria Colonna, ore 10:30 Il capo della Polizia Franco Gabrielli partecipa alla cerimonia della firma del "Patto per Vittoria sicura".4) CATANIA - Piazza Università, ore 10:30 L'assessore comunale alla cultura Barbara Mirabella presenta la 'Notte di Zucchero' del 2 novembre. L'assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo annuncia l'apertura della "Fiera dei morti" dal 27 Ottobre al 2 novembre nel parcheggio di Fontanarossa.5) PALERMO - Servizio per minorenni, via Cilea 26 C, ore 11:00 Conferenza stampa sui risultati del progetto Giovani leader, finanziato dal dipartimento della Gioventù della Presidenza del consiglio dei ministri..6) PALERMO - Banca Sant'Angelo, via E. Albanese 94, ore 11:00 Conferenza di presentazione del 40/mo Efebo d'oro.7) PALERMO - Teatro Biondo, via Roma 258, ore 11:30 Colazione stampa per presentare la nona stagione del Piccolo Teatro Patafisico di via Gaetano La Loggia 5. 8) PALERMO - Università, edificio 12, ore 14:30 Giornata di studi dal titolo "Tra Vita e Storia. Il ruolo politico del teatro e del cinema".9) PALERMO - Hotel San Paolo Palace, ore 15:30 VII congresso regionale della Flai Cgil. Fino al 26.10) PALERMO - sala Piersanti Mattarella dell'Ars, ore 15:30 Nel corso della conferenza internazionale promossa da Aescoomed, dibattito su "Il lavoro può essere un'opportunità per l'integrazione dei migranti?". Intervengono Nello Musumeci e Leoluca Orlando.11) ENNA - Frazione di Pergusa, Hotel Garden, ore 16:00 XII congresso della Fiom Cgil Sicilia. Fino al 26 ottobre.12) PALERMO - Museo di Radiologia, Policlinico, ore 16:00 Inaugurazione del Museo di Radiologia.13) PALERMO - Cervantes, via Argenteria Nuova 33, ore 19:00 Inaugurazione della mostra "Le forme dell'anima".14) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutto in prima nazionale della nuova edizione de Le rane di Aristofane, interpretata da Ficarra e Picone.15) PALERMO - Teatro Libero, piazza Marina, ore 21:15 La prima nazionale dello spettacolo di circo contemporaneo "Zwai" della compagnia svizzera E1NZ inaugura la 51/a stagione internazionale di teatro, danza, circo contemporaneo e performance del teatro.(ANSA)