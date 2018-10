PALERMO - La Regione Siciliana non sarà parte civile all'udienza preliminare a carico dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, accusato in concorso con esponenti delle forze dell'ordine, politici e ex collaboratori, di avere costituito una 'rete di spionaggio' per acquisire informazioni su indagini aperte a suo carico dalla Procura di Caltanissetta. L'esclusione della Regione è stata decisa dal Gup di Caltanissetta Davide Salvucci davanti al quale si celebra l'udienza preliminare nei confronti dell'imprenditore. Ammessi, invece, tra gli altri, i comuni di Palermo e Caltanissetta, l'ex assessore regionale e magistrato Nicolò Marino e il giornalista Attilio Bolzoni.All'udienza di oggi Montante ha inizialmente presentato un certificato medico, attraverso i suoi legali, sostenendo di non potere essere presente e chiedendo un rinvio. "Mossa" che ha indotto il Gup a chiedere agli avvocati quali siano le intenzioni dell'imputato vista l'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare. Se l'udienza preliminare non dovesse concludersi entro il 14 novembre, Montate sarebbe scarcerato. A quel punto l'imprenditore ha comunicato la rinuncia alla presenza alle prossime udienze. Decisione che scongiura rinvii e il decorso dei termini di custodia cautelare."La difesa di Montante non ha presentato alcun certificato medico. La struttura sanitaria del carcere ha comunicato al giudice le condizioni di salute dell'imputato. Nonostante questo Montante ha consentito che l'udienza continuasse regolarmente rinunciando anche per il futuro a parteciparvi per non creare ostacolo al regolare svolgimento del processo". Lo precisa l'avvocato Nino Caleca che difende l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante.(ANSA).