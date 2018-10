Si tratta di Umberto La Corte, un uomo di 84 anni residente a Monreale, che viaggiava a bordo della Renault Clio guidata dal figlio Mario, 44 anni.Sul mezzo si trovava anche la figlia dell'anziano, Rosaria di 55 anni, che non ha riportato ferite, mentre per il padre, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.i carabinieri della compagnia locale che una volta giunti sul luogo della tragedia hanno effettuato i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica.