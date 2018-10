le piante di marijuana attaccate al soffitto per essere essiccate. Si trattava di 166 chili di infiorescenze.

E' proprio in quest'ultimo centro, uno dei più grandi della provincia, che si registra il maggiore numero sequestri. Sono quelli che riguardano le piantagioni di marijuana, sempre più diffuse nell'area occidentale della provincia, con interventi delle forze dell'ordine che, da gennaio ad oggi, hanno permesso di scoprire sedici piantagioni.Sono tutti finiti in manette per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. Altre 356 piante, la settimana precedente, erano state scoperte in un terreno della periferia della cittadina, di proprietà di un ventisettenne. Anche lui è stato arrestato, così come il proprietario di un vecchio casolare di campagna: anche in questo caso sono state trovateBasti pensare che nell'Isola, nel corso dello scorso anno, sono state sequestrate in tutto quasi cinquantasei mila piante. Secondo i dati che vengono a galla dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, la regione è la seconda, a livello nazionale, soltanto alla Calabria, con più di centomila piante finite sotto sequestro.Piccole piantagioni sono infatti state scoperte negli ultimi mesi anche nel centro storico della città o nelle zone più periferiche: risale soltanto a quattro giorni fa l'arresto di un giovane in corso dei Mille: aveva realizzato una serra indoor nel magazzino accanto alla villetta dei genitori. I nuovi produttori di cannabis hanno così un'età compresa tra i 22 e i 40 anni, tra loro ci sono disoccupati, ma anche studenti, commercianti, impiegati.l'inconfondibile odore ha condotto i poliziotti in una palazzina a due piani, all'esterno della quale sono state trovate sei piante. Il giovane finito in manette, aveva nascosto in casa anche una pistola e tre fucili.