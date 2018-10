Mentre a Catania per tutta la mattina del 2 novembre, tra piazza dell’Università e il Teatro Machiavelli, i più piccoli potranno dedicarsi a laboratori di animazione, giocattoli in legno, narrazione, ma anche letture e spettacoli di artisti di strada, a Palermo il cimitero dei Rotoli aprirà per la prima volta all’arte, con canti e musica dalla forte carica emotiva, e il Cimitero degli Inglesi all’Acquasanta, ormai chiuso, riaprirà dopo anni di oblio ospitando nove monologhi sulla memoria.

dall’eco tutta siciliana che col sopravvento di Halloween rischiava di perdersi, quest’anno raddoppia.