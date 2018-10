: non lo meritano i cittadini e nemmeno i lavoratori. Appoggiamo le richieste dei sindacati e invitiamo la Regione e Rfi a farsi parte attiva perché l’opera si completi in tempi rapidi e mediante l’impiego delle maestranze che oggi operano in cantiere. Riappaltare alcuni pezzi del passante rischia di far allungare inesorabilmente i tempi dei lavori, una cosa inaccettabile per la città”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, in merito alla protesta dei sindacati degli operai edili coinvolti nella costruzione del passante ferroviario.“L’opera è al 90% della sua realizzazione e rischia di aggiungersi alle già numerose incompiute dell’isola”. Così Ignazio Baudo della Feneal Uil e Gianni Borrelli della Uil Sicilia che chiedono subito un confronto con l'assessore regionale Falcone e Ferrovie per scongiurare il licenziamento di oltre 200 operai ma soprattutto il blocco di una essenziale opera infrastrutturale importante per la nostra città”.