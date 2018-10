ROMA - "Rispetto questa sentenza ma non la commento. Voglio sottolineare solo una cosa: il 41 bis non si tocca". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo che la corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la vicenda Provenzano. "C'è una lunga storia di confronto con l'Europa - ha aggiunto - ma credo che gli altri Paesi abbiano solo da imparare dall'Italia sulla normativa antimafia".Diverso, invece, il commento del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "La Corte Europea di Strasburgo ha 'condannato' l'Italia perché tenne in galera col carcere duro il 'signor' Provenzano, condannato a 20 ergastoli per decine di omicidi, fino alla sua morte. Ennesima dimostrazione dell'inutilità di questo ennesimo baraccone europeo. Per l'Italia decidono gli Italiani, non altri"."Ma scherziamo? La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia perche' decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla sua morte. Avremmo così violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Non sanno di cosa parlano! I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento fondamentale per debellare la mafia e non si tocca. Con la mafia nessuna pietà". Così sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.