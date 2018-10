opo aver scambiato poche parole con alcuni giovani, si è allontanato per andare a prendere qualcosa nelle vicinanze, poi è tornato indietro.

Intervenuti immediatamente, i carabinieri l'hanno bloccato. Il ragazzo aveva nella mano destra una stecca di hashish e due bustine con della marijuana. Gli acquirenti, tutti giovani palermitani che sono subito dopo stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, perché consumatori di sostanze stupefacenti. Gli acquirenti, tutti giovani palermitani che sono subito dopo stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, perché consumatori di sostanze stupefacenti.

In tutto sono stati sequestrati 28 grammi di hashish, 14 grammi di marijuana e cento euro in banconote di vari tagli, soldi considerati frutto dell'attività di spaccio. Per Lo Verso si sono aperte le porte del Pagliarelli. In manette anche C.M, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di droga nella stessa zona. Era in possesso di 72 euro in contanti. Per lui è stato disposto l'obbligo di firma.

Pietro Lo Verso è stato individuato in piazza Beati Paoli: ad insospettire i militari è stato il suo atteggiamento. Si trovava in strada, d