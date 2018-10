L’arresto è frutto dei servizi di controllo del territorio volti al contrasto del traffico di droga in provincia: gli agenti hanno monitorato la circonvallazione e individuato, nei pressi dello svincolo di via Belgio l'uomo alla guida dell'auto.

Viaggiava in direzione di Trapani, ma dopo l'alt della polizia il mezzo è stato passato al setaccio, mentre il 58enne è stato perquisito. Aveva nascosto nei pantaloni

sei involucri, contrassegnati in base al peso, per un totale di circa 40 grammi, di “cocaina in pietra”, ovvero ancora da tagliare e suddividere in dosi per la vendita al minuto.

La droga sequestrata, una volta tagliata, confezionata e spacciata, avrebbe potuto fruttare anche ottomila euro.

Si tratta di Said Wahibi, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.