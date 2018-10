CASTELVETRANO (TRAPANI) - Un gambiano di 25 anni, Ndeneh Jatta, è stato arrestato dai carabinieri per avere picchiato, nella loro casa di via Aspromonte, a Castelvetrano, madre e figlio tunisini a cui ha rubato anche un telefonino. Jatta, dopo un diverbio per futili motivi, è entrato nella casa delle vittime forzando la porta d'ingresso. Prima ha aggredito il giovane e poi la madre, quindi è fuggito portando via un cellulare che era sul tavolo. L'arresto del gambiano, che nove giorni fa era già finito in manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato convalidato. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.(ANSA)