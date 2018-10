In due Bar di via Maqueda, sono state invece riscontrate irregolarità sull'utilizzo del suolo pubblico: al titolare della prima attività è stata contestata l’occupazione di una porzione di strada con tavoli, sedie ed ombrelloni, con una sanzione di 169,00 euro ed è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi.

Al titolare del secondo esercizio, è stata invece contestata la violazione dei limiti temporali di occupazione del suolo pubblico prescritti dai regolamenti comunali che, in questo caso, la consentivano esclusivamente dalle 20 all'una di notte. Contestata, inoltre, la mancanza del prescritto listino dei prodotti commercializzati.

piazza Giovanni Grasso, insieme alla guardia costiera e ai finanziari. In questo caso, ad essere multati sono stati un ambulante e ai titolari di due attività commerciali.

Al termine delle verifiche erano state elevate, complessivamente, sanzioni amministrative per novemila euro, con il sequestro di 208 chili di prodotto ittico non tracciabile.

Ad effettuarli la polizia, la municipale e l'Asp, coordinate dal commissariato Oreto-Stazione: sono scattate sanzioni per migliaia di euro nei confronti dei titolari di tre attività. Nel dettaglio, si tratta di un ristorante e due bar. Il primo, in via Alessandro Paternostro, è stato multato per le gravi carenze igienico sanitarie che hanno portato ad una sanzione di mille euro.