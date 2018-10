BAGHERIA (PALERMO) - Nell'ambito della nuova fase di attività espositiva della galleria Adalberto Catanzaro di Bagheria, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 18 si inaugurerà nei nuovi ambienti di via Monaco 1-3/b la mostra 'Primiera: Mattiacci - Messina - Nunzio - Zorio', a cura di Bruno Corà, con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana e del Comune di Bagheria. L'evento, che unisce nel medesimo luogo le opere di quattro scultori esponenti di punta di due con generazioni, a vario titolo dialettiche per tensioni poetiche e innovazioni linguistiche, costituisce un rilevante fatto artistico.Infatti, se Mattiacci e Zorio, con diversa maestria ed efficacia enunciativa hanno dato vita a nuovi aspetti di una vena rigogliosa che, scaturita dal futurismo, con originalità si è declinata in forme inedite di sintesi plastica, rispettivamente “cosmospazialista” e “poverista”, Messina e Nunzio, nondimeno, hanno messo a punto autonome proposizioni di singolare apertura etica ed estetica tra passato e avvenire. La 'partita' giocata tra i quattro artisti, dunque, si qualifica immediatamente attraverso l'esito concertato delle loro opere in dialogo civile di forme e contenuti sempre carichi di intense motivazioni. Le opere, “Sospensione” di Mattiacci, “Stella Gommosa” di Zorio, “Uno scranno per San Gerolamo” di Messina e la scultura “Senza titolo” di Nunzio costituiscono un interessante episodio di comunità aperta e interessata alle ricerche confrontate, premessa di possibili climi culturali che consentono la crescita di nuove istanze artistiche. Nel corso dell'iniziativa è prevista una tavola rotonda da cui prenderà forma il catalogo della mostra stessa, la cui pubblicazione avrà luogo durante l'arco della durata espositiva.