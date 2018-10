. L’assessorato alla Famiglia ha pubblicato il nuovo bando 2019 per richiedere gli aiuti economici destinati all’assistenza per le patologie gravissime; paradossalmente, però, i pagamenti del 2018 sono fermi al palo dalla scorsa estate.agli operatori dei distretti sociosanitari e dei Pua, neonati sportelli unici per la disabilità presenti nelle Asp. La novità più importante riguarda i destinatari del bando: oltre ai nuovi casi di disabilità, e a quelli già esistenti che non sono riusciti a presentare la domanda lo scorso anno, potranno riprovarci - con ulteriori prove di idoneità - anche coloro la cui domanda era stata bocciata in precedenza. Invariate le modalità con cui verrà determinato l’importo dell’assegno: circa 1.200 euro se l’indicatore Isee è inferiore a 25 mila euro annui, non oltre gli 840 euro se superiore.: “Poiché limita il periodo di presentazione – osserva Lunia Ales del comitato 'Siamo handicappati no cretini' – il nuovo bando per i non censiti non contempla le disabilità sopraggiunte per evento traumatico dopo il 2 dicembre. Inoltre il modulo richiede il valore Isee entro dicembre ma, poiché la scadenza di questo è inevitabilmente il 15 gennaio, non ha senso chiederlo adesso. Infine non si fa alcun cenno alla possibilità di presentare domanda per aggravamento delle condizioni da parte di chi è stato respinto. La sensazione è che non ci sia stato un sufficiente dialogo tra i due assessorati, alla Salute e alla Famiglia, e che questo abbia generato un documento incompleto”.da parte dei richiedenti, che si aggiungeranno ai 10.746 disabili gravissimi siciliani già censiti: la finestra stabilita è di 90 giorni dal termine della presentazione delle istanze, entro i quali le aziende sanitarie provinciali dovranno preparare le graduatorie fondamentali per le conseguenti valutazioni economiche.. All’inizio di ottobre, 'Siamo handicappati no cretini' aveva illustrato a Live Sicilia lo stato di un disagio già ben noto ai diretti interessati; oggi nulla è cambiato, e al clima di attesa si aggiunge lo scetticismo sulle possibilità, per la Regione, di riuscire in tempi brevi a inserire nel bilancio i fondi sia per i pagamenti ancora fermi che per quelli futuri. “Stiamo ancora aspettando agosto e settembre, e ottobre sta finendo – sottolinea Ales –. I tempi non sono stati previsti o comunque organizzati a sistema, e ci sono ancora tantissimi che non hanno ricevuto né la raccomandata con modulo, né la chiamata per andare a compilarlo”.