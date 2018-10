I carabinieri hanno arrestato a Monreale T.T, un uomo di 33 anni, che dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, munizioni e sostanze stupefacenti. Sotto sequestro una carabina Anschutz Germany calibro 9 e 21 munizioni.mentre gli altri proiettili - come accertato dai militari dell’aliquota operativa di Monreale e della stazione di Pioppo - si trovavano tra le travi del tetto di un casotto vicino.1,70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, quaranta coltelli a serramanico con lame lunghe dai 4 ai 10 centimetri e un pugnale da lancio con doppia lama. L'uomo è stato rinchiuso al Pagliarelli in attesa della convalida dell'arresto.