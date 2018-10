Ci metteremo l'anima", afferma Rubino, che ha lanciato il movimento alcuni mesi fa. "Non solo nel senso della voglia di spendersi, ma soprattutto perché è l’anima la prima cosa di cui il Partito democratico si deve riappropriare". "

Il clima di questi mesi, la sensazione che molti vadano verso il congresso regionale trascinando i piedi, la paura del futuro vanno sconfitte. Noi crediamo, e Agorà sarà un luogo per dimostrarlo, che questo sia il momento della più dura opposizione al governo e della più coraggiosa unità possibile. Per rimettere in moto l'Italia che si vuole battere contro i nazionalpopulisti anche il Pd siciliano dovrà fare la sua parte".

PALERMO - Avrà inizio domani 'Agorà', la due giorni al Teatro Santa Cecilia di Palermo organizzata dai Partigiani Dem. Ad aprire i lavori sarà la relazione di Antonio Rubino e a seguire, nei due giorni, si alterneranno sul palco esponenti della società civile, militanti e dirigenti delle forze politiche del centrosinistra e del Pd. "