PALERMO - Cambio tra i consiglieri della sesta circoscrizione a Palermo. I giudici del Tar di Palermo hanno accolto il ricorso di Ida Acanfora, candidata della lista Palermo 2022 nella sesta circoscrizione assistita dagli avvocati Giovani Scala e Carlo Petta, che subentrerà a Michele Manfredi Cannella dei democratici popolari. I giudici amministrativi della prima sezione presieduta da Calogero Ferlisi, (Giovanni Tulumello, estensore Sebastiano Zafarana, Primo Referendario) dove le verifiche sul voto nelle sezioni hanno constatato che mancavano alcuni voti.

"Complessivamente - ricostruiscono i giudici amministrativi - nelle 8 sezioni in contestazione l'Ufficio Centrale ha accertato 261 voti per la lista numero 5 Palermo 2022, di contro dai verbali degli uffici elettorali di sezione risultano attribuiti a detta lista nelle medesime sezioni un totale di 353 voti, con una variazione in aumento di 92 voti. Anche in altre otto sezioni della Circoscrizione i giudici hanno verificato come i voti validi della lista numero 17 Democratici e Popolari determinati dall'Ufficio Centrale non corrispondano a quelli attribuiti dagli Uffici elettorali di Sezione. Dai verbali degli uffici elettorali di sezione risultano attribuiti a detta lista nelle medesime sezioni un totale di 94 voti, con una variazione in diminuzione di 155 voti. Alla luce dei nuovi conteggi - conclude il Tar - la candidata Ida Acanfora risulta eletta". Il Comune di Palermo è stato condannato a pagare le spese del giudizio. (ANSA).