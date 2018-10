a Verona fino al 28 ottobre

con uno stand di cento metri quadrati (nel padiglione dedicato al turismo equestre), il cui filo conduttore è la Sicilia delle tradizioni viste dal punto di vista culturale ed etno-antropologico. All’interno dell’area, allestita dall’assessorato al Turismo, c'è un tipico carretto siciliano proveniente dal Museo regionale di Palazzo d’Aumale a Terrasini e troverà spazio anche l’Opera dei Pupi siciliani con la centenaria compagnia di marionette dei fratelli Napoli di Catania. La promozione dei prodotti gastronomici dell’Isola è affidata a Slow Food che organizzerà degustazioni del “cibo di strada”.

PALERMO - "La Sicilia c'è!". Con questa esclamazione la Regione Siciliana annuncia che, "dopo cinque di assenza - è scritto in una nota - ritorna a partecipare a Fieracavalli, la più importante esposizione fieristica italiana dedicata all'equitazione giunta alla 120ma edizione". Ma c'è chi, vista la nota, è rimasto perplesso: "Leggo che il governo Musumeci con grande entusiasmo ha annunciato la presenza della Regione a Fieracavalli dopo 5 anni. Mah? Sia nel 2016 che nel 2017 l'Assessorato alla Agricoltura, da me diretto, e per la verità anche l'Assessorato al Turismo, è stato presente a promuovere la ricchezza genetica delle nostre razze equine ma anche alcune belle cose realizzate in Sicilia tra cui l'itinerario di santa Rosalia,come occasione per far conoscete la bellezza dei nostri luoghi rurali": è il contenuto di un post su Facebook dell'ex assessore del governo Crocetta, Antonello Cracolici.La Regione, su disposizione del presidente Nello Musumeci, è presente"Obiettivo della partecipazione della Regione a Verona - è scritto nella nota della Presidenza - è la valorizzazione del mondo dell’ippica che in Sicilia attualmente conta circa un migliaio di animali allevati e alcune centinaia di aziende attive nel settore. Per rappresentare il patrimonio animale, l’assessorato all’Agricoltura porterà in Veneto alcuni esemplari delle quattro razze autoctone di èquidi dell’Isola: il Cavallo purosangue orientale, il Cavallo Sanfratellano e gli asini ragusano e di Pantelleria".