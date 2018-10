PALERMO - Un malore, poi l'allarme e il trasporto in ospedale. All'istituto comprensivo Giotto-Borsellino è psicosi dopo quello che è successo ad una bambina di sei anni: durante l'ora di Religione stava per perdere i sensi e tra i genitori si è diffusa la notizia di un presunto caso di meningite. Il risultato è un'assenza massiccia degli alunni oggi, in entrambi i plessi, sia Borsellino che Cipolla, in quest'ultimo si trova la classe frequentata dal fratellino.

Nel frattempo, ieri, la piccola è stata prima trasportata all'ospedale Cervello di via Trabucco, poi è stata trasferita a Messina in elisoccorso per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso: è ricoverata al Policlinico, in Rianimazione. Un allarme immotivato secondo il preside Giovanni Cigna, quello dei genitori che oggi non hanno portato i figli a scuola: "Siamo in costante contatto con il padre - spiega - che stamattina ci ha riferito che la meningite è stata esclusa.

Ci sono tutti gli accertamenti in corso, ma non c'è motivo di tenere i bambini a casa, perché anche nel caso in cui si fosse trattato di meningite, la profilassi precauzionale avrebbe dovuto riguardare soltanto chi è stato in diretto contatto con l'alunna".

"Ieri - aggiunge il preside - quando l'insegnante si è accorta che la bambina stava per perdere i sensi, abbiamo subito avvisato i genitori e il 118. Già ai cancelli avevo rassicurato gli altri genitori, ma purtroppo il panico si è poi diffuso anche tramite le chat e i social network". Del caso, nel frattempo, è stata informata anche l'Asp che sta monitorando la situazione ed è in attesa dei risultati degli esami già effettuati.