PALERMO - La notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, alle ore 3, bisognerà portare gli orologi un'ora indietro perché torna l'ora solare che durerà fino al 31 marzo prossimo quando, alle 2 si ripresenterà l'ora legale. Il cambio di ora ci consentirà nel weekend di dormire un'ora in più, recuperando quella persa lo scorso 25 marzo. L'ora solare resterà dunque in vigore per i cinque mesi invernali in attesa della primavera 2019.