Si chiude prima ancora di iniziare il processo sul Sadirs, il “Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Siciliana”.meritino di essere accertati solo se vi è specifica richiesta della presunta parte offesa. In questo caso - spiega l''avvocato Nino Caleca, che assiste gli imputati assieme a Claudio Alongi e Toto Cordaro - nessuno degli iscritti ha avuto da ridire o da criticare nei confronti dei dirigenti. Nessun motivo per andare avanti. Ecco perché la sentenza di proscioglimento ancora prima dell'inizio del dibattimento”.A cominciare dal segretario generale e tesoriere Fulvio Pantano che aveva chiesto di essere interrogato e spiegò di avere speso sempre il denaro in maniera regolare e trasparente.- la sede del Sadirs si trova a Palermo - e delle varie province siciliane erano accusato di essersi appropriati, a vario titolo, di una cifra che supera il mezzo milione di euro per rimborsi vari, spese di missione contratti di collaborazione, cene di gala, ristoranti, telefonini, bollette, libri e giornali.tanto che non è stata presentata querela, legandole sempre all'attività sindacale svolta per una grossa fetta dei 18 mila dipendenti regionali che hanno scelto di iscriversi al sindacato.