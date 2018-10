si trasferisce a Palermo sabato 27 e domenica 28 ottobre per il “gran finale” di stagione dopo esser stata a Milano, Montecatini e Roma. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Palermo per continuare il processo di valorizzazione del Parco della Favorita iniziato con il progetto sperimentale de “La domenica Favorita”.è stato scelto il nostro Parco Reale. La presenza di percorsi già pronti di Mtb, Gravel, Downhill, realizzati nell’ambito de La domenica Favorita, e la bellezza dei luoghi ha fatto scegliere agli organizzatori la nostra città per il secondo anno consecutivo”.La segreteria invece, sarà disponibile in entrambe le giornate dalle 8.30 per il ritiro del badge o per effettuare l’iscrizione in loco. Quattro i tracciati studiati e realizzati per testare e mettere in risalto le performance delle bici dei 38 brand presenti. Il percorso MTB si sviluppa per circa 5 km all’interno della riserva naturale del Parco della Favorita con un dislivello totale di 245 metri. Si parte percorrendo una salita con un fondo in pietre che porta a un suggestivo sottobosco mediterraneo, fatto di contropendenze continue che obbligano a cambi di ritmo e rilanci in successione. Proseguendo si arriva alle antiche Scuderie Reali, dove si effettua un giro di boa e si entra nella seconda parte dell’anello che riconduce i rider all’interno dello Shimano Steps Italian Bike Test Village.Dopo aver affrontato un primo tratto asfaltato si giunge all’ingresso delle Scuderie Reali, svoltando a destra ci si immette in una strada bianca che, oltre ai continui cambi di ritmo e i rilanci del mezzo, prevede due tratti in discesa piuttosto tecnici e una salita, perfetta per testare le caratteristiche delle biciclette. Il trail Enduro si sviluppa interamente su una strada sterrata di 1,1 km e con un dislivello negativo di 250 mt. Si comincia percorrendo un primo tratto per salire all’inizio della discesa sul belvedere “Mezzo Arancio”. Proseguendo poi su viale Diana si ritorna al Village. Per raggiungere questo tracciato, a disposizione anche un bike shuttle.L’itinerario inizia con una salita di circa 4 km con pendenza media del 5-6% che nei tornanti permette di testare la reattività della bici. Lungo questo tratto si affronta la salita di Monte Pellegrino, che prevede un passaggio più tecnico su pavé. Qui si raggiunge la perfetta metà del tracciato, esattamente al belvedere di “Mezzo Arancio”, da cui poter godere di una spettacolare vista sul golfo della città di Palermo. Per vivere a pieno l’esperienza di Shimano Steps Italian Bike Test, sul sito ufficiale è possibile prenotare il Vip Pass, che dà diritto a numerosi extra, tra i quali: parcheggio auto riservato, buono da 20 euro da utilizzare nell’Area Food e uno speciale Welcome Kit. Inoltre, prenotando la special edition “BMC Experience” del Vip Pass, sarà possibile partecipare a un’uscita test con il Campione del Mondo 2008 di bici su strada Alessandro Ballan. Le pedalate saranno in programma sia sabato, sia domenica alle ore 10.30. Per maggiori informazioni sulla tappa di Palermo di Shimano Steps Italian Bike Test visita il sito italianbiketest.com.