"Oggi a distanza di circa un anno dalle mie dimissioni, ho voluto fare un sopralluogo alla discarica di Bellolampo per verificarne personalmente le attuali condizioni. Siamo oltre la sesta vasca e non c'è più possibilità di abbancare".

"Probabilmente - prosegue Figuccia - necessiterà un'ulteriore autorizzazione dell' Assessorato Territorio per poter continuare oltre i limiti posti dalla sesta vasca. È chiaro che non si può andare avanti così e non vorrei che si debba scendere per la città con i mezzi dell'esercito per fronteggiare quella che sembra ormai un'emergenza irreversibile. I rifiuti non c'è più dove metterli".

"Lo avevo detto già un anno fa e ribadisco

- conclude Figuccia -

come a Brescia, Manhattan e nelle altre importanti città europee e del mondo, le nuove tecnologie hanno consentito di realizzare in tempi brevi degli impianti di termovalorizzazione che hanno un basso impatto ambientale cui pochi irresponsabili continuano ad opporsi e questo ne è il risultato drammatico".

PALERMO - "La discarica di Bellolampo, ormai satura, da domani potrebbe chiudere i cancelli e non accogliere più altra immondizia, se non l'umido". A ricordarlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e già assessore ai rifiuti della Regione Siciliana, salvo dimettersi poco dopo l'insediamento.